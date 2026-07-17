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Царьград

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Херсонэнерго: Авария оставила без света девять муниципалитетов

Херсонэнерго: Авария оставила без света девять муниципалитетов

Девять муниципалитетов Херсонской области остались без электроэнергии из-за аварии. "Херсонэнерго" сообщает о частичном и полном обесточивании ряда округов и необходимости проведения аварийных работ для восстановления подачи света.

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