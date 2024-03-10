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Стивен Эй Смит: «Кевин Дюрэнт – чрезвычайно результативный нападающий. Но влияет ли это на победы? Доказательства отсутствуют»

«Судя по всему, он не способен далеко завести «Санз». В 4-й четверти «Финикс» – вторая команда в НБА с конца.

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