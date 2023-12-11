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FT: чтобы победить, Байдену необходимо бросить Украину

FT: чтобы победить, Байдену необходимо бросить Украину

Почти половина избирателей США считают, что Байден слишком много тратит на помощь Украине. Опрос FT-Michigan Ross показывает, что Белый дом сталкивается с трудностями в стремлении получить дополнительную поддержку у избирателей своим усилиям по оказанию помощи Киеву.

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