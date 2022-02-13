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«Хезболла» призвала Бейрут отказаться от невыгодных условий демаркации границ с Израилем

«Хезболла» призвала Бейрут отказаться от невыгодных условий демаркации границ с Израилем

Бейрут, 13 февраля. Зампред исполнительного комитета партии «Хезболла» Али Дамуш призвал центральные власти Ливана не соглашаться на план демаркации морских границ с Израилем, если это не гарантирует полное соблюдение суверенитета республики.

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