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За рулем

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Просторный немецкий седан привезли в Россию по очень приятной цене

Просторный немецкий седан привезли в Россию по очень приятной цене

На российский рынок вышел , немецкий седан китайского производства, по цене от 2 185 000 рублей, что делает его ощутимо дешевле, чем новый российский седан Москвич 6, базовая версия которого оценивается в 2 200 000 рублей.

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