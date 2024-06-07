Первая реакция Речана после скандала с Центю

Премьер-министр Дорин Речан, находящийся в Единцах в рамках своего традиционного визита в эту территорию, прокомментировал расследуемую прокуратурой коррупционную схему, в которой предположительно был замешан глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центю.