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Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Сложно поверить что на этих фото одна и та же квартира. но этот молодой человек действительно мастер на все руки!Только посмотрите на это чудесное перевоплощение!Своими секретами и нюансами в работе он, собственно, и решил поделиться с нами.

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