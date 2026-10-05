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Пятый канал

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Россия решительно осудила попытку теракта на борту самолета Flydubai

Россия решительно осудила попытку теракта на борту самолета Flydubai

Россия решительно осудила преступление, совершенное членом экипажа эмиратской авиакомпании Flydubai. Об этом сообщили в МИД РФ.

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