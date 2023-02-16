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Длительность хакерских атак на российские банки резко выросла за год

Длительность хакерских атак на российские банки резко выросла за год

Более длительные хакерские атаки на российские банки стали предпринимать с 24 февраля киберпреступники, об этом заявил директор по продуктам компании-разработчика решений для защиты от кибератак Servicepipe Данила Чежин 15 февраля журналистам.

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