Генконсульство в Шанхае не получало обращений россиян с круизного лайнера

Генконсульство России в Шанхае не получало обращений от россиян с круизного лайнера «Спектр морей», который покинул японский порт Иокогама после завершения ремонта и ожидается в китайском городе 11 ноября.
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