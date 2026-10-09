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Царьград

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Театр «Дайлес» сообщил о смерти актрисы Индры Брике 9 октября

Театр «Дайлес» сообщил о смерти актрисы Индры Брике 9 октября

9 октября скончалась известная актриса театра и кино Индра Брике. Руководство театра «Дайлес», где она служила, подтвердило новость и отметило ее сотрудничество с режиссером Михаилом Груздовым.

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