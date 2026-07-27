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Регионы России

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Apple выпустила обновление iOS 26.6 с улучшениями и новыми функциями безопасности

Apple выпустила обновление iOS 26.6 с улучшениями и новыми функциями безопасности

В пресс-релизе Apple отмечается оптимизация процесса индексирования поисковой строки Spotlight, предназначенная для обеспечения более плавного перехода к iOS 27, где функция должна стать заметно более полезной и быстрой.

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