Испания и Греция отказались передать Украине ракеты Patriot даже с истекающим сроком годности — The Telegraph

Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет, сообщила со ссылкой на источники газета The Daily Telegraph.
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