От А до Э: чего ждать от гонок ЧР по биатлону в Тюмени

Чемпионат РФ по биатлону в Тюмени (23–31 марта) станет важнейшим соревнованием в нынешнем сезоне не только для лидеров нашей сборной, но и для белорусских спортсменов, которые изначально называли именно первенство России – 2024 главным стартом.