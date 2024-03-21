От А до Э: чего ждать от гонок ЧР по биатлону в Тюмени

Чемпионат РФ по биатлону в Тюмени (23–31 марта) станет важнейшим соревнованием в нынешнем сезоне не только для лидеров нашей сборной, но и для белорусских спортсменов, которые изначально называли именно первенство России – 2024 главным стартом.
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