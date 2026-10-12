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ВЕСТИ КРЫМ

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С 13 октября билеты на поезда в Крым можно будет купить за 90 суток до отправления

С 13 октября билеты на поезда в Крым можно будет купить за 90 суток до отправления

Как сообщает пресс-служба компании перевозчика, правило действует для следующих поездов: №7/8 Санкт-Петербург – Симферополь; №27/28 Москва – Симферополь «Таврия Экспресс»; №91/92 Москва – Симферополь; №315/316 Адлер – Симферополь.

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