С 13 октября билеты на поезда в Крым можно будет купить за 90 суток до отправления

Как сообщает пресс-служба компании перевозчика, правило действует для следующих поездов: №7/8 Санкт-Петербург – Симферополь; №27/28 Москва – Симферополь «Таврия Экспресс»; №91/92 Москва – Симферополь; №315/316 Адлер – Симферополь.
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