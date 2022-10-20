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ФИА выявила «проблемы с процедурой» при появлении трактора на Гран-при Японии

ФИА завершила расследование по поводу появления эвакуаторов на Гран-при Японии. Гонщики «Формулы-1» подвергли жесткой критике выезд тракторов на трассу.

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