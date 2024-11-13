РИА Новости: ВСУ создали широкую сеть опорных пунктов под Суджей

Украинские войска возвели под городом Суджа в Курской области разветвленную сеть опорных пунктов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Лысый".