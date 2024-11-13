Украинские войска возвели под городом Суджа в Курской области разветвленную сеть опорных пунктов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Лысый".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии