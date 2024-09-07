Автоэксперт подчеркнул высокий уровень подготовки начинающих водителей

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил высокий уровень подготовки начинающих водителей, на основании заявления МВД о том, что при сдаче на права чаще всего нарушают разметку и не включают поворотник «Если ГИБДД говорит, что ученики допускают эти нарушения чаще всего, то это должно нас всех порадовать, потому что получается, что ученики хорошо подготовленные и не допускают серьёзных на 3 балла и на 5 баллов нарушений.