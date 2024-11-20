Для россиянок с детьми предложили изменить условия работы

Россиянкам с детьми хотят разрешить уходить на удаленную работу. Об этом сообщают «Известия». По информации издания, в Минтруде России призывали работодателей с учетом сложностей, которые может испытывать беременная женщина, с пониманием относиться к проблеме организации труда для таких сотрудников.
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