Для россиянок с детьми предложили изменить условия работы

Россиянкам с детьми хотят разрешить уходить на удаленную работу. Об этом сообщают «Известия». По информации издания, в Минтруде России призывали работодателей с учетом сложностей, которые может испытывать беременная женщина, с пониманием относиться к проблеме организации труда для таких сотрудников.