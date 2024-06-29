Накануне прозвучал приказ министра обороны России Андрея Белоусова контролировать полёты американских разведчиков, в том числе "Жнецов", близ наших границ.
Раньше американских "Жнецов" гоняли тайно. Теперь будут явно. Что последует за приказом Белоусова?
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Если америкосам надо будет то они и теневые танкеры утопят и войска из Африки выгонят,а что бы флот наш сильным был надо найти 11триллионов,всего навсего.Ну а в дальнейшем при встрече нашей лучшей,нет аналогов в мире, авиации,с беспилотником над Крымом, нашему летчику надо, помахать кулаками,может они испугаются и более не прилетят.Позор, уже чухонцы,нам, своей велосипедной армией грозят,а мы все ссым,а то бензина не будет,то пустые полки в магазине.Как же наши люди в 1941-1945 годах жили и били ворога,не боясь последствий.Позор нам, как нации.
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11 час.
Виктор Горшков
Хотим или не хотим ,но белые перчатки придется снять. Президент и Совет по безопасности должны вынести решение,что Россия переходит на военное положение. Все законодательные решения переходят переходят к президенту и Совету Государственной безопасности. Деятельность Госдумы и Совета Федерации приостанавливается. Деятельность Конституции России По некоторым пунктам приостанавливается а другие вводятся с учетом военного положения. Развлекательные шоу отменить. Деятельность артистов направить на поддержании армии России. Все принятые решения необходимо издать в СМИ и объявить ,что все решения обязательны к выполнению.Без концетрации власти ,для такой страны ,как Россия не обойтись. Это показывает и история.
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10 час.
ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Сбивать и точка!!! Всё будет хорошо!!!
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2 час.
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