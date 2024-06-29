Раньше американских "Жнецов" гоняли тайно. Теперь будут явно. Что последует за приказом Белоусова?

ИИ

Иван Иванов

Если америкосам надо будет то они и теневые танкеры утопят и войска из Африки выгонят,а что бы флот наш сильным был надо найти 11триллионов,всего навсего.Ну а в дальнейшем при встрече нашей лучшей,нет аналогов в мире, авиации,с беспилотником над Крымом, нашему летчику надо, помахать кулаками,может они испугаются и более не прилетят.Позор, уже чухонцы,нам, своей велосипедной армией грозят,а мы все ссым,а то бензина не будет,то пустые полки в магазине.Как же наши люди в 1941-1945 годах жили и били ворога,не боясь последствий.Позор нам, как нации.