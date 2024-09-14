Киев одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам в ЕС

КИЕВ, 14 сентября, ФедералПресс. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига позитивно воспринял предложение своего польского коллеги Радослава Сикорского о прекращении выплат социальных пособий украинским беженцам в странах Европейского союза.
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