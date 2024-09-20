"Произошло переплетение компрадорских сил в России, имперско-капиталистических сил в США, их вассалов в Европе и сторонников апартеида в Палестине" — Исраэль Шамир

МГ

Малик Гумеров

Господь - это бог евреев , вторых людей - биороботов (Бытие , гл.2). Под именем бога - господа правит сатана (где господин = там только рабы) ! В религии от Христа нет НИЧЕГО !!! Иисус ответил: « - Не ищите Закон в книгах ваших с писаниями, ибо Закон есть — Жизнь, писания же мертвы. Истинно говорю вам: получил Моисей законы Божии не писанными, но Словом Живым. Закон есть Живое слово живого Бога, живым пророкам дарованное для людей живых. Во всём, что являет со¬бою жизнь, записан этот закон. Вы можете найти его в травах, в деревьях, в реках, в горах, в птицах небесных, в рыбах морских, но прежде всего ищите его в самих себе. Ибо истинно говорю вам: всё живое ближе к Богу, чем писания, в которых нет жизни. Бог так сотворил жизнь и всех существ Своих, чтобы могли они Извечным Словом даровать человеку истинные Законы Божии. Бог писал законы эти не на страницах книг, а в сердцах ваших и в Духе вашем. Они в дыхании вашем, и в крови вашей, в костях ваших, и в плоти вашей, в телах ваших, в глазах ваших, в ваших ушах и в каждой мельчайшей частичке вашей. Они в воздухе, в воде, в земле, в растениях, в лучах солнца, в глубинах морских и вы¬сотах горных. Все они говорят с вами, чтобы могли вы слышать язык Бога живого и понимать волю Его. Но жмурите вы глаза ваши, чтобы не видеть и закрываете уши ваши, чтобы не слышать. Истинно говорю вам: писания – это дело рук человеческих, а Жизнь сущая – это творение Божие. Почему же не слушаете вы живого Слова Божиего, в творениях Его к вам звучащего, но преклоняетесь писаниям мёртвым, людьми сотворённым?»