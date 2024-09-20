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"Произошло переплетение компрадорских сил в России, имперско-капиталистических сил в США, их вассалов в Европе и сторонников апартеида в Палестине" — Исраэль Шамир

"Произошло переплетение компрадорских сил в России, имперско-капиталистических сил в США, их вассалов в Европе и сторонников апартеида в Палестине" — Исраэль Шамир

Россия подвергается нападению со стороны США и их доверенных лиц.  Это очень печальное событие, поскольку Россия необходима для развития Человечества.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Господь - это бог евреев , вторых людей - биороботов (Бытие , гл.2).      Под именем бога - господа  правит сатана (где господин = там только рабы) !       В религии от  Христа   нет НИЧЕГО !!!                                                                                                    Иисус ответил: « - Не ищите Закон в книгах ваших с писаниями, ибо Закон есть — Жизнь, писания же мертвы. Истинно говорю вам: получил Моисей законы Божии не писанными, но Словом Живым. Закон есть Живое слово живого Бога, живым пророкам дарованное для людей живых. Во всём, что являет со¬бою жизнь, записан этот закон. Вы можете найти его в травах, в деревьях, в реках, в горах, в птицах небесных, в рыбах морских, но прежде всего ищите его в самих себе. Ибо истинно говорю вам: всё живое ближе к Богу, чем писания, в которых нет жизни. Бог так сотворил жизнь и всех существ Своих, чтобы могли они Извечным Словом даровать человеку истинные Законы Божии. Бог писал законы эти не на страницах книг, а в сердцах ваших и в Духе вашем. Они в дыхании вашем, и в крови вашей, в костях ваших, и в плоти вашей, в телах ваших, в глазах ваших, в ваших ушах и в каждой мельчайшей частичке вашей. Они в воздухе, в воде, в земле, в растениях, в лучах солнца, в глубинах морских и вы¬сотах горных. Все они говорят с вами, чтобы могли вы слышать язык Бога живого и понимать волю Его. Но жмурите вы глаза ваши, чтобы не видеть и закрываете уши ваши, чтобы не слышать. Истинно говорю вам: писания – это дело рук человеческих, а Жизнь сущая – это творение Божие. Почему же не слушаете вы живого Слова Божиего, в творениях Его к вам звучащего, но преклоняетесь писаниям мёртвым, людьми сотворённым?»
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6 час.
Семен Демин
К чему такие разглагольствования?Почитайте кодекс строителя коммунизма и заповеди Нового Завета и все станет ясно.
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
Не(ни) убий .... и т.д. = прямая команда подсознанию - иди и убивай !              Заповеди работают наоборот  декларируемым  смыслам !         Поэтому религия  за 2000 с лишним лет  не смогла привести к благоденствию  , в человеческое общество ни одну страну , ни один народ , ни одного разумного двуногого  ...!                    Наоборот - только  войны и убийства , геноцид сотен миллионов  людей от имени бога !                                                          ----------------                                                                                           Социализм   за 30 лет  построил  народную Державу Победитель ......... !               Призвание социализма - выращивать - воспитывать из людей человеков !        Станут люди человеками = наступит коммунизм !                                                      По  причине деградации  верхушки(ЦК КПСС)  - поводырей .... , с Хрущева с этой тропы сошли  и  пошел откат ...... - итог 90-е = откатились на 100 лет назад !           Снова  к господам и рабам , к хозяевам и быдлу ---- в расчеловечивание !                                      --------------------------------                                                                     Коммунизм - это общество человеков которые живут по совести , к чему призывал и стремился   Христос !                            А  что приписывают - каждому по потребности = это сокрытие смыслов , это  лживое  скотское , не человеческое , вражеское ....!
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3 час.

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