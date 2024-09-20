Россия подвергается нападению со стороны США и их доверенных лиц. Это очень печальное событие, поскольку Россия необходима для развития Человечества.
"Произошло переплетение компрадорских сил в России, имперско-капиталистических сил в США, их вассалов в Европе и сторонников апартеида в Палестине" — Исраэль Шамир
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Господь - это бог евреев , вторых людей - биороботов (Бытие , гл.2). Под именем бога - господа правит сатана (где господин = там только рабы) ! В религии от Христа нет НИЧЕГО !!! Иисус ответил: « - Не ищите Закон в книгах ваших с писаниями, ибо Закон есть — Жизнь, писания же мертвы. Истинно говорю вам: получил Моисей законы Божии не писанными, но Словом Живым. Закон есть Живое слово живого Бога, живым пророкам дарованное для людей живых. Во всём, что являет со¬бою жизнь, записан этот закон. Вы можете найти его в травах, в деревьях, в реках, в горах, в птицах небесных, в рыбах морских, но прежде всего ищите его в самих себе. Ибо истинно говорю вам: всё живое ближе к Богу, чем писания, в которых нет жизни. Бог так сотворил жизнь и всех существ Своих, чтобы могли они Извечным Словом даровать человеку истинные Законы Божии. Бог писал законы эти не на страницах книг, а в сердцах ваших и в Духе вашем. Они в дыхании вашем, и в крови вашей, в костях ваших, и в плоти вашей, в телах ваших, в глазах ваших, в ваших ушах и в каждой мельчайшей частичке вашей. Они в воздухе, в воде, в земле, в растениях, в лучах солнца, в глубинах морских и вы¬сотах горных. Все они говорят с вами, чтобы могли вы слышать язык Бога живого и понимать волю Его. Но жмурите вы глаза ваши, чтобы не видеть и закрываете уши ваши, чтобы не слышать. Истинно говорю вам: писания – это дело рук человеческих, а Жизнь сущая – это творение Божие. Почему же не слушаете вы живого Слова Божиего, в творениях Его к вам звучащего, но преклоняетесь писаниям мёртвым, людьми сотворённым?»
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6 час.
Семен Демин
К чему такие разглагольствования?Почитайте кодекс строителя коммунизма и заповеди Нового Завета и все станет ясно.
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
Не(ни) убий .... и т.д. = прямая команда подсознанию - иди и убивай ! Заповеди работают наоборот декларируемым смыслам ! Поэтому религия за 2000 с лишним лет не смогла привести к благоденствию , в человеческое общество ни одну страну , ни один народ , ни одного разумного двуногого ...! Наоборот - только войны и убийства , геноцид сотен миллионов людей от имени бога ! ---------------- Социализм за 30 лет построил народную Державу Победитель ......... ! Призвание социализма - выращивать - воспитывать из людей человеков ! Станут люди человеками = наступит коммунизм ! По причине деградации верхушки(ЦК КПСС) - поводырей .... , с Хрущева с этой тропы сошли и пошел откат ...... - итог 90-е = откатились на 100 лет назад ! Снова к господам и рабам , к хозяевам и быдлу ---- в расчеловечивание ! -------------------------------- Коммунизм - это общество человеков которые живут по совести , к чему призывал и стремился Христос ! А что приписывают - каждому по потребности = это сокрытие смыслов , это лживое скотское , не человеческое , вражеское ....!
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3 час.
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