Польские танкисты хвалят танк К2. «Мы без сожаления прощаемся с российской техникой» ББронетанковое подразделение в Бердуске недавно получило танки К2.
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Польские танкисты хвалят танк К2. «Мы без сожаления прощаемся с российской техникой» ББронетанковое подразделение в Бердуске недавно получило танки К2.
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