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В Мали освобождены двое россиян после 755 дней в плену у террористов

В Мали освобождены двое россиян после 755 дней в плену у террористов

В Мали освободили двух россиян, которые провели 755 дней в плену у террористов. Участвовавшие в боевых действиях граждане России были отрезаны от внешнего мира после того, как попали в плен в июле 2024 года во время боёв при Тинзауатене.

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