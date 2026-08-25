В Мали освобождены двое россиян после 755 дней в плену у террористов

В Мали освободили двух россиян, которые провели 755 дней в плену у террористов. Участвовавшие в боевых действиях граждане России были отрезаны от внешнего мира после того, как попали в плен в июле 2024 года во время боёв при Тинзауатене.
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