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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Широков о Глушенкове: «Для меня загадка, почему он еще в «Спартаке» не играл. Было очевидным, что он способен играть второго форварда»

Широков о Глушенкове: «Для меня загадка, почему он еще в «Спартаке» не играл. Было очевидным, что он способен играть второго форварда»

В 2019 году хавбек перешел в «Спартак», но провел за красно-белых лишь 11 матчей. Также Глушенков выступал на правах аренды за «Химки» и «Крылья Советов», после чего самарцы выкупили его трансфер.

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