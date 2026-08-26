Спасатели нашли тела двух утонувших девочек в пруду Саратова

В Саратове, в Гагаринском районе, две девочки утонули в пруду на территории СНТ "Пищевик-13". Служба спасения в 14:22 сообщила о находке тел водолазами, которые передали их следственно-оперативной группе.
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