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Царьград

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Спасатели нашли тела двух утонувших девочек в пруду Саратова

Спасатели нашли тела двух утонувших девочек в пруду Саратова

В Саратове, в Гагаринском районе, две девочки утонули в пруду на территории СНТ "Пищевик-13". Служба спасения в 14:22 сообщила о находке тел водолазами, которые передали их следственно-оперативной группе.

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