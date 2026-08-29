Европейский переводчик считает, что лучше всего с этим справляется роман Федора Достоевского.Известный переводчик Александр Ницберг, который около сорока лет прожил в Европе и переводил русскую классику на немецкий язык, назвал произведение, помогающее европейцам понять Россию.