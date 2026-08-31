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Царьград

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Трамп направит венесуэльскую нефть в резерв США

Трамп направит венесуэльскую нефть в резерв США

Дональд Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы будет использована для пополнения Стратегического нефтяного резерва США, который за последние месяцы сократился до минимальных значений более чем за четыре десятилетия.

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