Трамп направит венесуэльскую нефть в резерв США

Дональд Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы будет использована для пополнения Стратегического нефтяного резерва США, который за последние месяцы сократился до минимальных значений более чем за четыре десятилетия.
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