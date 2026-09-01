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Соцучреждения в регионах России подверглись информационной атаке

Соцучреждения в регионах России подверглись информационной атаке

Кинолог полиции со служебной собакой обследуют учебный класс одной из школ (архивное фото) © Илья Наймушин/РИА Новости 1 сентября по России прокатилась волна сообщений о ложных минированиях — письма о взрывных устройствах получили школы, больницы и другие социальные объекты во многих регионах.

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