Соцучреждения в регионах России подверглись информационной атаке

Кинолог полиции со служебной собакой обследуют учебный класс одной из школ (архивное фото) © Илья Наймушин/РИА Новости 1 сентября по России прокатилась волна сообщений о ложных минированиях — письма о взрывных устройствах получили школы, больницы и другие социальные объекты во многих регионах.