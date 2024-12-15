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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лион» забивает в 1-м тайме в 6 матчах подряд. 2.45 – продление серии в игре против «ПСЖ»

«ПСЖ» примет «Лион» в 15-м туре Лиги 1. «ПСЖ» котируется явным фаворитом за 1.36. На гостей предлагается коэффициент 8.

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