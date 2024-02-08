Республиканка Никки Хейли остается в гонке с Трампом даже после позорного поражения в Неваде

Представители предвыборного штаба Никки Хейли, единственной оставшейся соперницы Дональда Трампа на выдвижение от Республиканской партии на осенних выборах, заявили, что она останется в предвыборной гонке, несмотря на унизительное поражение в штате Невада, пишет digi24.