Республиканка Никки Хейли остается в гонке с Трампом даже после позорного поражения в Неваде

Представители предвыборного штаба Никки Хейли, единственной оставшейся соперницы Дональда Трампа на выдвижение от Республиканской партии на осенних выборах, заявили, что она останется в предвыборной гонке, несмотря на унизительное поражение в штате Невада, пишет digi24.
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