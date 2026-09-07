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Татар-информ

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Жителя Приморья будут судить за убийство тигра

Жителя Приморья будут судить за убийство тигра

Жителя Приморья будут судить за убийство амурского тигра, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

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