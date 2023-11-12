Глава МИД ЮАР Пандор: МУС должен выдать ордер на арест Нетаньяху за геноцид

Международное право должно применяться в конфликте между Израилем и ХАМАС, и усилия по достижению справедливого и прочного мира должны быть активизированы, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
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