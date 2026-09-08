Путин и Трамп час говорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с Дональдом Трампом. Она длилась час и была посвящена итогам визита в Москву и Киев спецпосланников американского президента Уиткоффа и Кушнера.
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