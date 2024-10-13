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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев пропустил 3 шайбы после 9 бросков «Коламбуса» и был заменен во 2-м матче подряд. У него 68% сэйвов в этом сезоне

«Колорадо» уступил «Коламбусу» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ.  Российский вратарь отразил 6 из 9 бросков и был заменен в начале второго периода после третьей шайбы «Блю Джекетс».

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