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Соболенко – фаворит финала US Open против Рыбакиной. Арина победила в двух последних очных матчах

Арина Соболенко и Елена Рыбакина встретятся в финале US Open. Соболенко обыграла Рыбакину в двух последних очных матчах, но проиграла ей в январе в финале Australian Open.

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