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Трансляцию рекламы средств для улучшения потенции призвали запретить днём

Трансляцию рекламы средств для улучшения потенции призвали запретить днём

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сдвинуть время трансляции телевизионной рекламы средств для повышения потенции на поздний вечерний и ночной период — после 23:00.

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