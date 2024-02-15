Трансляцию рекламы средств для улучшения потенции призвали запретить днём

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сдвинуть время трансляции телевизионной рекламы средств для повышения потенции на поздний вечерний и ночной период — после 23:00.
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