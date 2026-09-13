Украинская Рада: 45 депутатов обвинили в коррупции

В Верховной раде Украины IX созыва 45 депутатов обвинены в коррупции. Общая численность обвинённых составляет 84 действующих и бывших парламентариев.
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