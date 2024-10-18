В 16 регионах регистрируют подъем заболеваемости пневмонией

Минимум в 16 регионах России зарегистрировали всплеск заболеваемости пневмонией. По данным газеты «Известия», в их числе: Ленинградская, Псковская, Вологодская, Костромская, Омская и Томская области, Камчатский и Алтайский края, а также Удмуртия и Коми.
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