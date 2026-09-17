Луна и алая звезда: любовная сага оборотня и вампирши

Глава первая. Город, который боялся луны В ту ночь луна поднялась над Вальдорасом слишком рано. Она висела над черными вершинами гор, огромная и белая, словно глаз древнего божества, следившего за каждым, кто осмеливался выйти из дома после заката.
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