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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Без Соболева «Спартак» стал мобильнее, быстрее, играет интереснее». Радимов о форварде

«Без Соболева «Спартак» стал мобильнее, быстрее, играет интереснее». Радимов о форварде

«О «Спартаке» мы говорим всегда больше всех. Внимания очень много. То хорошее, то плохое. «Спартак» сильно лихорадит.

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