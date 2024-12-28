Украинский пленный раскрыл, как Киев пытался уничтожить окруженных под Курском бойцов ВСУ

МОСКВА, 28 декабря, ФедералПресс. Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Александр Цвели заявил, что командование пыталось уничтожить своих же бойцов, оказавшихся в окружении в Курской области, с помощью FPV-дронов.
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