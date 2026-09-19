ЦИК: явка на выборах по итогам второго дня голосования составила 44,38%

Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 21:00 мск составила 44,38%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия РФ.
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