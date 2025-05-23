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Кефирные войны: борцы с неправильной парковкой атакуют машины в Москве

Кефирные войны: борцы с неправильной парковкой атакуют машины в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Автовладельцам в России сейчас стоит опасаться новых "неуловимых мстителей" – так окрестили активистов, которые объявили охоту на неправильно припаркованные машины.

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Комментарии
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Константин Самарин
А что, Гарику закон не писан, может бросать телегу где попало? Меня поражают стенания автовладельцев по поводу отсутствия парковочных мест в новостройках. Они когда квартиры покупали, не понимали, что места для машин на всех желающих не хватит? Отлично знали, но рассчитывали именно на то, что будут свои машины бросать где попало. А потом поднимают вой, когда их наказывают за неправильную парковку.
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