Кефирные войны: борцы с неправильной парковкой атакуют машины в Москве

Константин Самарин

А что, Гарику закон не писан, может бросать телегу где попало? Меня поражают стенания автовладельцев по поводу отсутствия парковочных мест в новостройках. Они когда квартиры покупали, не понимали, что места для машин на всех желающих не хватит? Отлично знали, но рассчитывали именно на то, что будут свои машины бросать где попало. А потом поднимают вой, когда их наказывают за неправильную парковку.