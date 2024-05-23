Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Gennady Sokolovsky
    Для того, чтобы отменить мораторий на ВМН - нужно из СФ гнать сраной метлой литовца клишаса - он как-то ОЧЕНЬ странно..."Требуем смертную...
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"Требуем смертную казнь": Похороны второклассницы превратились в митинг

"Требуем смертную казнь": Похороны второклассницы превратились в митинг

В Ростовской области зреет социальный взрыв. После циничного убийства 8-летней девочки народ требует справедливости.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Уймитесь. Ничего не изменится
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14 час.
лл
лина любимцева
Самосуд узаконивать нельзя ни в коем случае. А вот вернуть смертную казнь за предательство и  жестокие преступления - следует.
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13 час.
Gennady Sokolovsky
Для того, чтобы отменить мораторий на ВМН - нужно из СФ гнать сраной метлой литовца клишаса - он как-то ОЧЕНЬ странно и постоянно &quot;низзя&quot; кричит. Не за порядок и законность он ратует. Ему чем-то надо оправдывать своё там, в СФ, нахождение. Второй персонаж &quot;кисельно-рафинадный&quot; - зорькин. Предложение простое -  ЗАСЕЛИТЬ этих двух &quot;радетелей за гуманизм&quot; - хотя бы на ТРИ месяца в районы, где эти шакалы отираются, которых &quot;мигрантами&quot; зовут. ВМЕСТЕ С ИХ СЕМЬЯМИ, И БЕЗ ОХРАНЫ. На общих основаниях. Через 27 секунд отменят мораторий.
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8 мин.

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