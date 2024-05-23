"Требуем смертную казнь": Похороны второклассницы превратились в митинг

Gennady Sokolovsky

Для того, чтобы отменить мораторий на ВМН - нужно из СФ гнать сраной метлой литовца клишаса - он как-то ОЧЕНЬ странно и постоянно "низзя" кричит. Не за порядок и законность он ратует. Ему чем-то надо оправдывать своё там, в СФ, нахождение. Второй персонаж "кисельно-рафинадный" - зорькин. Предложение простое - ЗАСЕЛИТЬ этих двух "радетелей за гуманизм" - хотя бы на ТРИ месяца в районы, где эти шакалы отираются, которых "мигрантами" зовут. ВМЕСТЕ С ИХ СЕМЬЯМИ, И БЕЗ ОХРАНЫ. На общих основаниях. Через 27 секунд отменят мораторий.