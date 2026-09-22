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Барнаульскому стриптиз-клубу запретили включать музыку из-за жалоб соседей

Барнаульскому стриптиз-клубу запретили включать музыку из-за жалоб соседей

Барнаульскому стриптиз-клубу "Доллс" запретили использовать музыкальную систему и включать приточно-вытяжную вентиляцию на 40 дней из-за жалоб жильцов соседней многоэтажки.

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