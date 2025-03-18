Настоящий журналист всегда должен быть против своей страны

Скинули сегодня мне вот такую статью. Журналист пишет о своих коллегах, из его же времени. Почему наша журналистика такая: Это убеждение цементировали и различные американские же образовательные организации, прежде всего «Интерньюс», вбивавшие (и таки вбившие) в головы начинающих журналистов, что журналистика – это про то, что всегда надо быть против своей страны.