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Политика как она есть

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Настоящий журналист всегда должен быть против своей страны

Настоящий журналист всегда должен быть против своей страны

Скинули сегодня мне вот такую статью. Журналист пишет о своих коллегах, из его же времени. Почему наша журналистика такая: Это убеждение цементировали и различные американские же образовательные организации, прежде всего «Интерньюс», вбивавшие (и таки вбившие) в головы начинающих журналистов, что журналистика – это про то, что всегда надо быть против своей страны.

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