Mash: более 150 выпускников филфака РУДН получили дипломы с ошибками

Более чем 150 выпускникам филологического факультета РУДН вручили дипломы с ошибками, пишет Mash. По данным Telegram-канала, у учащихся неправильно указаны названия дипломных и курсовых работ или транслитерированы имена.
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