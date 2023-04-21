Царьград

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Нештатный сход боеприпаса с Су-34: В Белгороде сообщили о пострадавших и разрушениях

В результате ЧП пострадали не только строения, но и люди.В Белгороде, по предварительным данным, два человека пострадали, взрывная волна выбила стёкла в многоквартирном доме, повредила несколько автомобилей и повалила столбы линии электропередачи.

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