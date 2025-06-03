В Татарстане в рамках нацпроекта собрали 616 кг семян хвойных пород

В Татарстане с начала 2025 года заготовили 616 кг семян хвойных пород. Эти работы провели в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который входит в федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».